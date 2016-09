Standortfrage geklärt: Neue Grundschule kommt neben KGS

Ein Standort für die neue Grundschule in Empelde ist gefunden: Sie soll in der Nähe der Marie-Curie-Schule „Auf dem Hagen“ gebaut werden. Nachdem sich die Verwaltung und die Vorsitzenden der der im Rat vertretenen Fraktionen im Verwaltungsausschuss auf einen entsprechenden Beschlussvorschlag einigten, stimmte am Donnerstag der Rat in seiner letzten Sitzung der Legislaturperiode diesem einstimmig zu.

Dieser nun gefasste Beschluss fußt auf einem Änderungsantrag von SPD und Grünen. Zunächst soll die zweite Grundschule des Ortsteils eine Zweizügigkeit besitzen, allerdings mit der Möglichkeit, sie bei Bedarf auf eine Vierzügigkeit zu erweitern, da die derzeitige Entwicklung der Einwohnerzahlen Empeldes darauf schließen lassen, dass zukünftig mehr Grundschulplätze benötigt werden. Das pädagogische Konzept der neuen Grundschule soll zunächst dem Prinzip einer verlässlichen Grundschule folgen, allerdings soll bei der Bauplanung von Anfang an ein möglicher Ganztagsbetrieb berücksichtigt werden. Darüber hinaus beschloss der Rat auch eine Option für den Bau einer weiteren Sporthalle, die bei Bedarf errichtet werden könnte.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Dieter Schur. „Es freut uns, dass die Verwaltung und alle politischen Vertreter sich auf ein gemeinsames Konzept einigen konnten“, ergänzt er.

Wann mit dem Bau der neuen Grundschule begonnen wird, ist noch nicht klar. „Wenn alles reibungslos verläuft, könnte ein Baubeginn im nächsten Jahr aber gut möglich sein“, so Schurs Hoffnung.