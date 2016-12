Telekom bietet schnelleres Internet in Ronnenberg an

Mehr Tempo auf der Datenautobahn: In Ronnenberg stehen jetzt Anschlüsse bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) zur Verfügung. Das neue Glasfaser-Netz ist so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud wird bequemer. Davon profitieren jetzt die ersten rund 2.000 Haushalte in Ronnenberg. Bis Ende Januar 2017 werden noch weitere rund 900 Haushalte in Ronnenberg an das schnelle Netz angeschlossen.

„Langsam war gestern, heute sind wir schnell unterwegs auf der Datenautobahn“, sagt Stephanie Harms, Bürgermeisterin von Ronnenberg. „Damit wird das leben, wohnen und arbeiten in Ronnenberg noch attraktiver. Auch für unsere Unternehmen ist dieser Ausbau ein wichtiger Standortvorteil. Wir danken der Telekom für die gute Zusammenarbeit.“

„Ab sofort können die ersten Kunden die schnellen Internetanschlüsse online, telefonisch oder im Fachhandel buchen“, sagt Alexander Kruppa, Regionalmanager der Deutschen Telekom. „Eine moderne Infrastruktur ist ein digitaler Standortvorteil – für jeden Haushalt, jede Immobilie und die gesamte Stadt.“