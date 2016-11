Die letzte Hürde vor den Live-Shows: Schafft Leon es mit Silbermond?

Endlich geht es am Sonntag, 4. Dezember um 20.15 Uhr, für den Ronnenberger Leon Braje, der diese Woche 20 geworden ist, in den Sing-Offs weiter. Diese Runde wird eine große Herausforderung. Denn die zehn Talente eines Teams treten gegeneinander an. Es gibt drei rote Sessel im Studio, die über den Verbleib in der Show entscheiden.

Im Anschluss an die Auftritte der Sänger liegt es in der Hand der Coaches, also in Leons Fall in der Hand von Andreas Bourani, ob es weitergeht. Wählt der Coach den Musiker aus, darf er auf einem der drei Stühle platz nehmen. Wenn alle drei Sessel besetzt sind, hat der Coach die Möglichkeit, zu bestimmen, ob ein Künstler seinen Platz für einen der anderen räumen muss. Am Ende bleiben drei Teilnehmer auf den Stühlen sitzen. Die Gewinner der Sing-Offs ziehen dann in die Live-Shows ein.

Leon wird mit dem Song „Symphonie“ von Silbermond antreten. Alle Daumen sind gedrückt.