Themenabend Erziehung: Liebe – Grenzen – Konsequenzen

Die Kunst Grenzen zu setzen und mit Regeln Halt zu geben.

Kinder brauchen Regeln und Grenzen, die ihnen Sicherheit und Geborgenheit vermitteln, doch nicht alle davon sind sinnvoll oder notwendig. Viele Mütter fragen sich, welche Regeln und Grenzen sie ihren Kindern am besten kommunizieren und vor allem wie. Auch die Frage, wie man reagieren sollte, wenn Kinder sich nicht an Regeln halten, beschäftigt gerade Mütter von jungen Kindern. Diese Fragen und weitere werden beim kostenfreien Themenabend für Mütter mit Kindern bis 10 Jahren bearbeitet und beantwortet. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 19. Oktober, von 18.30 bis 20 Uhr im Frauenzentrum Ronnenberg, Stille Str. 8, in Empelde statt. Es wird um eine vorherige Anmeldung per Mail an frauenzentrum@ronnenberg.de oder unter der Tel. 0511 / 431531 gebeten.