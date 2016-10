Totalschaden: Polo-Fahrer verliert nach Vollbremsung Kontrolle

Zwischen Ronnenberg und Empelde kam es auf der K234 am vergangenen Freitag, 30. September zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein VW Polo einen Totalschaden erlitt.

Ein 50-jähriger Mann fuhr um 15.20 Uhr mit seinem Polo in Richtung Empelde, als er wegen eines ihm entgegenkommenden Fahrzeugs abbremsen musste, das im Kurvenbereich noch überholt hatte. Aufgrund von Rollsplitt auf der Fahrbahn kam der Polo durch das Bremsmanöver ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Bei dem unverletzten Fahrer wurde Alkoholeinfluss festgestellt, weshalb sich dieser einer Blutprobe unterziehen musste. Der Führerschein wurde in amtliche Verwahrung genommen.

Der entgegenkommende Pkw konnte nicht mehr festgestellt werden, da er seine Weiterfahrt in Richtung Ronnenberg fortsetzte, ohne sich um den Unfall gekümmert zu haben. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher oder zu dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ronnenberg unter Tel. 05109 / 5170 in Verbindung zu setzen.