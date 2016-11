Trendsport Darts: KGS kooperiert mit Hannover 96

Die Sportart Darts erfährt aktuell in Deutschland einen regelrechten Boom. Nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Übertragungen im TV. Auch die Marie Curie Schule ist diesem Trend gefolgt und bietet seit etwa zwei Jahren in ihrem Freizeitbereich diese Sportart an. Inzwischen kann in der Darts-AG auf einem E-Dartboard und fünf Steeldartboards unter fachkundiger Anleitung gespielt werden.

Um den Dartsport im Jugendbereich zu fördern, kooperiert die MCS seit etwa

einem Jahr mit der Dartsabteilung von Hannover 96, deren Spieler die Schule regelmäßig

besuchen. Diese Zusammenarbeit soll nun durch eine entsprechende Kooperationsvereinbarung schriftlich fixiert werden.

Ziele sind unter anderem Trainingsveranstaltungen in der Schule, Teilnahme von Schülern und am Training und Turnieren von Hannover 96, die Organisation und Durchführung von gemeinsamen Dartturnieren in der Schule sowie die Kooperation bei schulischen Veranstaltungen.