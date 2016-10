Über den Beeken: Bauarbeiten sorgen für Vollsperrung

Autofahrer müssen sich am Wochenende in Ronnenberg auf Behinderungen einstellen: Die Straße „Über den Beeken“ im Zuge der Kreisstraße 233 wird am Samstag, 8. Oktober und Samstag, 9. Oktober zwischen der Empelder Straße und der Einmündung Benther Straße / Gehrdener Straße voll gesperrt. Grund hierfür sind Bauarbeiten: Am Sonnabend wird nach derzeitiger Planung die bestehende Asphaltschicht abgefräst, am Sonntag wird eine neue Asphaltschicht aufgebracht. Voraussichtlich kann der Verkehr am Montag, 10. Oktober, wieder fließen. Es können sich allerdings witterungsbedingt Verzögerungen ergeben.

Bereits seit Anfang September lässt die Region Hannover das Teilstück der K233 in der Ortsdurchfahrt Ronnenberg erneuern. In den vergangenen Wochen wurden die Entwässerungsrinnen reguliert. Nun ist die Fahrbahndecke dran. Die Region investiert rund 107.000 Euro in die Erneuerung des Abschnitts der Kreisstraße. Der überörtliche Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Verkehrsteilnehmer sollten sich auf längere Fahrzeiten einstellen.

Aufgrund von Straßenbauarbeiten an der Straße Über den Beeken in Ronnenberg wird die regiobus-Linie 500 an diesen Tagen über den Bauernwiesenweg und die Benther Straße umgeleitet. Im Kreuzungsbereich der Empelder Straße und Über den Beeken wird für die Dauer der Bauarbeiten eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.