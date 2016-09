Unfallflucht in Empelde

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Empelde durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer ein weißer Ford Mondeo beschädigt. Der Ford war in der Nacht in der Straße Am See vorwärts in einer Parklücke abgestellt. Am Morgen stellte der Fahrzeughalter dann fest, dass die hintere rechte Seite seines Pkw beschädigt war. Aufgrund der Spurenlage wird vermutet, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer in der Straße gewendet und hierbei den Ford beschädigt hat. Es entstand ein geschätzter Schaden von 300 Euro.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ronnenberg unter Tel 05109 / 5170 in Verbindung zu setzen.