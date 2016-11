Volksbank organisiert Puppenspiel in Ronnenberg

Die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen organisiert in verschiedenen Filialen ein Puppentheater für KiTas. Jedes Jahr bietet sie anderen KiTas die Möglichkeit, dabei zu sein. Die neueste Produktion des Puppentheaters TOPS heißt „Mambo Django“ und beinhaltet nicht nur Puppenspiel, sondern auch viel Musik. Lisa Kaufhold, die Spielerin, hat sich eine spannende Mitmach-Geschichte für die Kleinsten ausgedacht.

Die Marktfrau Melli Melone muss Bananen in den Zoo bringen. Kaum ist sie weg, beginnt in ihrem Marktstand ein emsiges Treiben: Ihr Hahn Harry plant eine Geburtstagsüberraschung für die Marktfrau. Ein Überraschungsgast, der unbedingt mitfeiern will, der Affe Mambo Django, sorgt dabei für allerlei Aufregung.

Am Dienstag, 22. November, von 9 bis 10.30 Uhr wird das Puppenspiel in der Hauptgeschäftsstelle Ronnenberg, Am Weingarten 1, in Ronnenberg aufgeführt.