Weetzen erstrahlt im Licht

Rund 300 Teilnehmer – zum großen Teil Familien – nahmen am traditionellen

Laternenumzug der SPD Weetzen teil. Auch das etwas ungemütliche Wetter konnte

Jung und Alt nicht abschrecken. Auf dem Marsch vom Weetzer Bahnhof

zur Grundschule sorgte die Musikvereinigung in bewährter Art und Weise

für gute Stimmung, ebenso wie der Eltern- und Kinderchor. Die vielen Laternen und die strahlenden Kinderaugen verwandelten die Weetzer Straßen in ein stimmungsvolles Bild.

Am Schulhof angekommen, gab es noch Bratwürstchen sowie kalte und warme

Getränke. Die Kleinen wurden zusätzlich mit diversen Süßigkeiten verwöhnt. Die SPD dankt

der Musikvereinigung sowie den freiwilligen Helfern des Ausmarsches und am Getränke- und Bratwurststand, die für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgten.

Weitere Bilder vom Umzug gibt es auf www.spd-weetzen.de.