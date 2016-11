Weetzen: Schranken mehr als ein Drittel des Tages geschlossen

Die langen Schließzeiten der Schranken an der Bröhnstraße in Weetzen sind im Ronnenberger Ortsteil ein Dauerthema. Fraktionsübergreifend haben die Mitglieder des Ortsrates vor der Kommunalwahl angekündigt, dem Thema weiterhin hohe Priorität zuzuschreiben. In der jüngsten Ortsratssitzung kam die Wartezeit an den Schranken erneut auf. Die SPD-Fraktion fragte bei der Verwaltung nach einem aktuellen Stand nach. Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler konnte dem Ortsrat mitteilen, dass Die Bahn der Verwaltung mittlerweile das Ergebnis einer statistischen Erhebung zukommen ließ. Demnach fahren im Durchschnitt 180 Züge pro Tag durch Weetzen (jeweils 90 S-Bahnen und Güterzüge). Die durchschnittlichen Schließzeiten betragen laut Bahn drei Minuten, was neun Stunden pro Tag entspricht.

Drei Minuten im Schnitt. Ein Wert, den SPD-Sprecher Thomas Bensch für unrealistisch hält. Er selbst habe ebenfalls Erhebungen durchgeführt, brichtete er. An sechs Tagen habe er jeweils sechs Stunden die Schließzeiten kontrolliert. „Auf drei Minuten komme ich beim besten Willen nicht“, so Bensch. Zwar habe es auch Schließzeiten von nur 90 Sekunden gegeben, jedoch auch zahlreiche von rund acht Minuten.

„Wir müssen der Bahn auf den Zahn fühlen“, sagte der wiedergewählte Ortsbürgermeister Rüdiger Wilke und kann sich hierbei der Unterstützung aller Ortsratsmitglieder sicher sein. Ihr Wunsch: In einer der nächsten Sitzungen soll ein Vertreter der Bahn eingeladen werden, der sich erklären und mit dem ein möglicher Kompromiss erarbeitet werden soll. Nur Schimpfen wollte Ortsbürgermeister Wilke jedoch auch nicht: Die S-Bahn-Anbindung in Weetzen sei hervorragend und mache den Ortsteil attraktiv. Sie sei „Fluch und Segen zugleich“.