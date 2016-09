Weetzen: Unbekannter beschädigt Fahrzeuge und hebt Gulli aus

Am frühen Sonntagmorgen gegen 1.40 Uhr meldete sich eine 28-jährige

Verkehrsteilnehmerin bei der Polizei, die in Weetzen auf der Bröhnstraße etwa in Höhe der

Kantstraße in einen geöffneten Gullischacht gefahren ist. In der unmittelbaren Nähe

wurden dann durch die eingesetzte Polizeistreife bei einem geparkten Ford ein

beschädigter Außenspiegel und bei einem dort ebenfalls stehenden Anhänger ein

zerstörtes Rücklicht festgestellt.

An dem Pkw der 28-Jährigen konnte soweit kein Schaden festgestellt werden. An dem

geparkten Pkw und Anhänger entstand insgesamt ein Schaden in Höhe vin etwa 300 Euro.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Zeugen zu den Taten werden gebeten sich bei der Polizei Ronnenberg unter der

Telefonnummer 05109/5170 zu melden.