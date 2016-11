Weihnachtliche Impressionen aus der Landeshauptstadt

Die Adventszeit steht bevor und somit auch die vielen kleinen, aber auch großen Weihnachtsmärkte. Eine genussvolle Einstimmung auf die erleuchteten Städte gibt es am Freitag, 25. November, in der Fachwerkscheune in Ihme-Roloven.

Wem Wetter und Dunkelheit zu schaffen machen, wer Gedränge nicht mag oder einen Rundgang über Weihnachtsmärkte als zu anstrengend empfindet, soll mit den „Weihnachtlichen Impressionen“ von Hans Leuschner ab 19 Uhr einfühlsam und nachhaltig auf die Vorweihnachtszeit und das Weihnachtsfest eingestimmt werden. Diese Multivision führt durch Hannovers festlich erleuchtete Innenstadt, über den Weihnachtsmarkt an der Marktkirche hin zum Hohen Ufer und fängt die Atmosphäre in einem weihnachtlich geschmückten Einkaufszentrum ein. Ein Besuch der Krippenausstellung in der Marktkirche mit der Botschaft von der Geburt Jesu schließt sich an. Mit einem besinnlichen Ausklang zum Jahreswechsel endet die Multivision.

Hans Leuschner war Gymnasiallehrer für die Fächer Mathematik und Physik. Die mit der ehemaligen Tätigkeit verbundene logische Strenge beeinflussen seine Arbeiten im künstlerisch kreativen Bereich ganz grundlegend. Seine Multivisionen beeindrucken mit ausgefeilten Bildanimationen, eingeblendeten Texten, Kommentaren und begleitender Musik.

(ms / red)