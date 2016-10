Wie sicher ist mein Zuhause? Wie erkenne ich falsche Rechnungen? Wie schütze ich mich vor Trickbetrügern? Diese und andere Fragen behandelt der Vortrag am Donnerstag, 27. Oktober, 16 Uhr, von dem Sicherheitsbeauftragten der Stadt Ronnenberg Uwe Buntrock im Senioren- und Pflegestützpunkt Calenberger Land, Am Rathaus 14a in Ronnenberg.

Ob Einbruchsschutz und Nachbarschaftshilfe, Trickbetrügerei oder Verbraucherschutz: Der Experte gibt viele praktische Tipps rund um die Sicherheit für Seniorinnen und Senioren. Die Räume sind barrierefrei, der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen gibt gern der Senioren- und Pflegestützpunkt Calenberger Land unter Tel. 0511 / 700 201-18 oder SPN.CalenbergerLand@region-hannover.de.