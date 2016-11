Messe: Gesundheit-Fitness-Ernährung

Die Stadt Ronnenberg – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing – plant mit Akteuren aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Sport im örtlichen Sport- & Freizeitcentrum am 3. September 2017 eine Gesundheitsmesse zu organisieren und auszurichten.

Torsten Jung, zuständig für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing: „Das großzügige und moderne Ambiente des örtlichen Sport- und Fitnessstudios ist barrierefrei und bietet organisatorisch ideale Voraussetzungen.“

Unter dem Motto „Gesundheit – Fitness – Ernährung“ soll den Besucherinnen und Besuchern auf über 1000 Quadratmetern in der Zeit von 11 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für alle Altersgruppen geboten werden. Neben den Gesprächen mit den Fachleuten an den Messeständen sind die Besucher auch eingeladen, an dem Vortragsprogramm im Restaurantbereich teilzunehmen. Hier ist geplant, dass Fachärzte und Experten in allgemeinverständlichen Vorträgen verbreitete Krankheitsbilder, Präventivmaßnahmen und Behandlungsmethoden vorstellen und erläutern.

Der Besuch der Gesundheitsmesse ist kostenlos. Interessierte Anbieter und Aussteller aus den Bereichen Gesundheit, Fitness und Ernährung können sich bereits jetzt unter wifoe@ronnenberg.de melden.