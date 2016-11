Wohnberatung fürs Calenberger Land: Sprechstunde in Ronnenberg

Wohnberater Theo Piltz aus der Region Hannover informiert am Donnerstag, 24. November, von 15 bis 16.30 Uhr kostenlos im Senioren- und Pflegestützpunkt Calenberger Land, Am Rathaus 14 A, in Ronnenberg-Empelde über alle Fragen zum Thema sicheres und selbstständiges Wohnen zu Hause.

Selbstständig den Alltag zu Hause meistern ist für Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen oft eine große Herausforderung. Schwellen, Treppen oder der Einstieg in die Badewanne können zu schwierigen Barrieren werden. Der Diplom-Ingenieur gibt konkrete Tipps zur Planung, Umsetzung und Finanzierung von Umbaumaßnahmen, zu praktischen Alltagshilfen und individuellen Lösungen. Die Wohnberatung der Region Hannover richtet sich sowohl an ältere und beeinträchtigte Menschen, als auch an deren Angehörige. Neben Informationen über beispielsweise barrierefreies Bauen, Bad – und Treppenlifte oder Sicherheitseinrichtungen wie Notrufsysteme gibt es auch Hinweise, wie die Maßnahmen finanziert werden können.