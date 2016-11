Abenteuerfilm im Kinderkino

Am Donnerstag, 10. November, zeigt das Kinderkino Bredenbeck in der

Grundschule Bredenbeck einen Abenteuerfilm aus dem Jahr 2016. Die Vorführung findet dieses Mal in den Räumlichkeiten des Kinderhorts in der Grundschule statt.

Der Film handelt von zwei Mädchen mit Hexenkraft, die einige Spannende Abenteuer im Sommercamp erleben.

Der Film dauert 96 Minuten und ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren. Die Vorführung startet um 15.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Veranstalterin ist die Jugendpflege Wennigsen.