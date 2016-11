Adventsmarkt auf dem Märker Dorfplatz

Am Samstag, 26. November, findet in der Zeit von 16 bis 20 Uhr der diesjährige Adventsmarkt auf dem Dorfplatz am Corvinus-Zentrum und in den Räumlichkeiten des neuen Dorfgemein-schaftshauses in der Wennigser Mark statt.

Freiwillige Feuerwehr, Sportgemeinschaft, Gesellschaftsclub Freundschaft, Fischereiverein, Ortsrat und die Fördervereine der Ortschaft haben auch in diesem Jahr wieder ihre Kräfte gebündelt, um gemeinsam mit der Kita „Märker Strolche“ und den Johannitern allen Besuchern des Märker Adventsmarktes eine schöne Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit zu bereiten.

Für die jungen Besucher werden Holz- und weitere Bastelarbeiten angeboten. Besonders die liebevoll vorgefertigten Vögel von Hans Rehmet werden sicherlich wieder auf große Begeisterung der jungen Maltalente stoßen und zum Verweilen einladen. Wie jedes Jahr hat auch der Weihnachtsmann sein Kommen angekündigt, um den jungen Adventsmarkt-Besuchern Geschenke zu überreichen.

Für die älteren Besucher gibt es in den Räumlichkeiten des Corvinus-Zentrums, der alten Kapelle, allerhand Kunsthandwerklich-Kreatives zu entdecken. Selbstverständlich wird mit Kaffee und Kuchen, aber auch mit vielen herzhaften Speisen, kalten und warmen Getränken an das leibliche Wohl aller Besucher gedacht.

Die Interessengemeinschaft der Wennigser Mark freut sich auf viele Besucher.