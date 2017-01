B 217: Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf Audi

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr wurde auf der B 217 in Fahrtrichtung Hannover der Audi eines 54-Jährigen vermutlich durch ein Luftgewehrgeschoss beschädigt. Dies teilte das Polizeikommissariat Ronnenberg am Donnerstagmorgen mit.

Demnach befand sich der bislang unbekannte Täter auf dem Radweg neben der Bundesstraße auf Höhe der Schallschutzmauer für den Ortsteil Steinkrug und richtete von dort das Luftgewehr auf den vorbeifahrenden Audi. Am Pkw entstand lediglich ein kleiner Riss in der Windschutzscheibe.

Der Täter konnte folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 1,85 Meter groß, dunkel gekleidet, vermutlich mit einem Parker.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Tel. 05109 / 517115 oder in der Polizeistation Wennigsen unter Tel. 05103 / 2278 zu melden.