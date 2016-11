Bahnübergang in Egestorf ab Freitag gesperrt

Wer mit dem Auto oder Bus von Wennigsen nach Egestorf oder umgekehrt fahren möchte, muss ab kommendem Freitag einen weiten Umweg in kauf nehmen: Bis Mittwoch, 16. November, wird der Bahnübergang in Egestorf gesperrt. Der schnellste Weg führt dann über Langreder, Redderse und Degersen.

Auch die Buslinien der regiobus müssen diesen Umweg fahren. Für die regiobus-Linien 540, 562 und den Nachtliner N56 gelten daher im oben genannten Zeitraum folgende Änderungen:

Linie 540

Die regiobus-Linie 540 fährt zwischen der Haltestelle Wennigsen/Bahnhof und der Haltestelle Egestorf/Bahnhof eine Umleitung über Degersen, Redderse und Langreder. Die Haltestellen zwischen den Bahnhöfen Wennigsen und Egestorf entfallen dabei in beiden Richtungen komplett. Eine Ausnahme bilden die Fahrten, die werktags über Wennigsen/Im Lindenfelde und Wennigsen/KGS führen. Diese fünf Fahrten der Linie 540 in Richtung Barsinghausen bedienen die zwei oben genannten Haltstellen, bevor die Linie dann den Umleitungsweg fährt.

Für die Ortschaften Wennigsen und Wennigser Mark wird zudem ein Pendelbus eingerichtet. Dieser verkehrt ab Wennigsen/Bahnhof immer zur Minute xx.02, fährt auf dem regulären Linienweg der Linie 540 und endet an der Haltestelle Wennigser Mark/Schlehdornweg. In dieser Richtung entfallen bei dem Bus die Haltestellen Wennigser Mark/Blankweide und Wennigser Mark/Gärtnereiweg. In Richtung Wennigsen startet der Pendelbus immer zur Minute xx.46 ab Wennigser Mark/Schlehdornweg, sodass die Anschlüsse in Wennigsen/ Bahnhof an die S-Bahn in Richtung Hannover und die regiobus-Linie 540 in Richtung Barsinghausen erreicht werden. Der Fahrplan des Pendelbusses kann online auf www.regiobus.de eingesehen werden.

Für die Schülerbeförderung werden zusätzliche Fahrten angeboten, unter anderem verkehrt werktags ein zusätzlicher Bus der Linie 540 um 7.10 Uhr ab Barsinghausen/Bahnhof zur KGS und bedient bei dieser Fahrt die Orte Barsinghausen, Kirchdorf und Egestorf.

Die betroffenen Schulen sind über entsprechende Zusatzfahrten informiert.

Linie 562

Die regiobus-Linie 562 fährt werktags den regulären Fahrplan. Lediglich am Samstag, 12. November, und am Sonntag, 13. November, entfällt die Linie komplett.

Nachtliner N56

Der regiobus-Nachtliner N56 endet in dieser Zeit bereits an der Haltestelle Egestorf/Bahnhof. Die Haltestellen Wennigser Mark/ Blankweide und Wennigser Mark/Gärtnereiweg können nicht bedient werden.

Fahrgäste müssen zudem beachten, dass es insgesamt aufgrund des enormen Umleitungsweges zu erheblichen Fahrzeitverlängerungen kommen kann und Anschlüsse leider nicht garantiert werden können.

regiobus bittet um Verständnis für die umfassenden Änderungen.