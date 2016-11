Brand in Küche: Nachbarn verhindern Schlimmeres

Ein technischer Defekt hat am Dienstag ein Feuer in den Räumlichkeiten einer Praxis an der Wennigser Straße in Bredenbeck verursacht. Personen sind dabei nicht verletzt worden. Auch wegen des schnellen Handelns der anwesenden Personen des benachbarten Pflegedienstes.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte eine der zwei Frauen vor Ort einen Rauchgeruch im gemeinsamen Treppenhaus festgestellt. „Dann haben wir in der Küche kleinere Flammen bemerkt“, erklärt eine der beiden Frauen. „Wir haben sofort die Feuerwehr alarmiert und mit einem Feuerlöscher den Brand gelöscht“, berichtet sie weiter. Die eintreffenden Feuerwehrleute mussten nur noch das Haus belüften. Einen Tag später ist der Geruch noch nicht ganz verflogen. „Das ist aber nicht so schlimm“, so die vorbildlich handelnde Frau, „Das Wichtigste ist, dass niemand verletzt wurde.“

Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf rund 10.000 Euro.