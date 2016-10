Hochwasserschutz unzureichend: CDU kritisiert Gemeinde

Es war ein Ausnahmeszenario, als im Juli dieses Jahres in Bredenbeck die Wennigser Straße und Keller nach Starkregen unter Wasser standen. In Nina Oppenborns Friseursalon kam das Regenwasser sogar aus den Waschbecken heraus. Ein Ausnahmeszenario, das viel zu häufig eintritt und dem durch entsprechende Gegenmaßnahmen endlich entgegengewirkt werden muss. Dieser Ansicht ist die Wennigser CDU. „Der Verwaltung liegt die Problemlage vor“, sagt Ernst Herbst, Vorsitzender der CDU Wennigsen. Vor allem müsse endlich das Gebiet nördlich der Wennigser Straße im Bereich des Hochwasserschutzes vollständig erfasst werden, so Herbst. „Von dort fließt doch das Wasser herunter“, erklärt er.

Herbst, Parteifreundin Marianne Kügler und Bredenbecks ehemaliger Ortsbrandmeister Wolfgang Schröder kommen einstimmig zum Ergebnis, dass es so nicht weitergehen könne. Unter anderem müssten mehr Regenrückhaltebecken entstehen, lautet eine Forderung der Christdemokraten. In der Vergangenheit konnten die vorhandenen die Menge an Regenwasser nicht vollständig auffangen. Außerdem müssen laut CDU alle Regenwasserkanäle in Bredenbeck in zukünftige Planungen einbezogen werden. Von Bredenbecker Bürgern hätten sie erfahren, dass es beispielsweise einen Regenwasser-Notüberlauf zur Deisterstraße geben soll, der allerdings in den jetzigen Hochwasserschutz-Plänen fehlt.

Dass eine Verbesserung des Hochwasserschutzes nicht kostenlos ist, weiß auch die CDU. „Dieses Geld muss aber unbedingt in die Hand genommen werden“, sagt Marianne Kügler. Immerhin gehe es dabei um die Sicherheit und Gesundheit der Bürger sowie deren Eigentumsschutz, erläutert die Bredenbeckerin. Das Thema werde die CDU-Fraktion in den kommenden Sitzungen des Gemeinderats und den entsprechenden Ausschüssen immer wieder thematisieren, so Kügler.