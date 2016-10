„Chaos-Tage“ beim Theaterkreis Degersen

Es herrscht Chaos beim Theaterkreis Degersen. Genauer gesagt, im Penthouse. So lautet der Titel des neuen Theaterstücks der Hobby-Schauspieler. Die Premiere der Boulevardkomödie in drei Akten findet am Samstag, 22. Oktober um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Degersen statt.

Hauptfigur des „Chaos im Penthouse“ ist Nik Keller. Er ist ein notorischer Frauenheld, der nichts anbrennen lässt und für den das weibliche Geschlecht das Salz in der Suppe ist. Er schöpft aus dem Vollen, was das Leben und die Frauen betrifft. Zu einem solch extravaganten Lebensstil gehört natürlich auch ein teures Penthouse. Aus Kostengründen wohnt Nik dort gemeinsam mit Annika, einer grauen Maus, die ihn heimlich und hoffnungslos liebt. Für Nik ist Annika jedoch nur ein praktischer Mitbewohner, die für ihn putzt, aufräumt und kocht.

Als eines Tages seine als Moralapostel bekannte Vermieterin und drei seiner Freundinnen infolge Terminkollisionen zur gleichen Zeit im Penthouse aufkreuzen, kommt Nik arg in Schwierigkeiten und will Annika für seine Zwecke einspannen. Für die einen soll sie seine Schwester spielen und für die anderen aus taktischen Gründen seine Ehefrau. Jetzt schlägt Annikas Stunde. Doch Nik hat die Rechnung ohne seinen Freund Roger gemacht.

Wer bei der Premiere oder den darauf folgenden Aufführungen (23. Oktober, 15 Uhr in Degersen, 5. November, 19 Uhr und 6. November, 15.30 Uhr in der Festhalle Gehrden sowie 19. November, 19 Uhr und 20. November, 15.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Ronnenberg) dabei sein möchte, kann Karten beim Papier-Lädchen Kaltebra in Wennigsen, bei Plumhoff in Empelde, bei Buchfink in Ronnenberg oder der Buchhandlung Lesezeichen in Gehrden erstehen. Dies ist außerdem telefonisch bei Hilde Bormann (Tel. 05103 / 8676) und Stefanie Ehrentraut (Tel. 05109 / 5619961) möglich. Ebenfalls kann auf www.theaterkreis-degersen.de über ein Kontaktformular eine Bestellung vorgenommen werden.

Der Eintritt kostet neun Euro für Erwachsene, Kinder bis 14 Jahre zahlen drei Euro.