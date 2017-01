Das soziale Kaufhaus in Wennigsen zieht um

Die Neueröffnung des sozialen Kaufhauses in Wennigsen findet am 1. April diesen Jahres statt. Dies kündigten die Geschäftsführer Thomas Bock und Sven Gerlach nun offiziell an. Der Umzug fand bereits am 2. Januar statt, doch während das neue Ladengeschäft noch im Aufbau ist, können sich Kunden oder Spender nach wie vor an die alte Adresse, Hauptstraße 45, wenden. Der Umzug habe sich zufällig ergeben, so Gerlach. Doch nun seien alle euphorisch, da der Verkauf sicher noch besser laufe, wenn Geschäft und Lager an einem Ort seien.

Das soziale Kaufhaus wurde vor etwa zwei Jahren gegründet und das Prinzip ist einfach. Jeder kann Möbel, Haushaltswaren, Klamotten, Fahrräder, Lampen oder beliebige brauchbaren Gegenstände spenden. Bei großen Möbeln bietet die Domäne auch einen kostenlosen Abholservice. Die Waren werden dann entsprechend repariert oder gereinigt und im Verkauf angeboten. Zu sehr günstigen Preisen können Kunden dann im Geschäft erwerben, was sie benötigen. Kunden mit der „blauen Regionskarte“ bekommen auf alle Waren 25 % Rabatt.

18 Mitarbeiter hat das Projekt bereits. Einige leisten Sozialstunden ab, der Großteil sind jedoch ehrenamtliche Helfer, darunter auch die Geschäftsführer. Zusätzliche Helfer werden vom sozialen Kaufhaus immer gesucht.

Auch vor der offiziellen Eröffnung können Interessierte oder Spender schon im neuen Geschäft, Im Heisterweg 1A (ehemaliger Hol Ab Getränkemarkt), vorbeikommen. Die Geschäftsführer und die anderen Mitarbeiter hoffen auf ein erfolgreiches Jahr 2017.