Derrin Nauendorf rockt in Evestorf

Bereits zum fünften Mal kommt der international erfolgreiche Musiker Derrin Nauendorf nach Evestorf. Am Sonntag, 20. November, will er ab 18 Uhr das Dorfgemeinschaftshaus rocken.

Nauendorf tourte in diesem Jahr schon durch Australien, Russland, Frankreich, Italien

und Norwegen. Jetzt ist er wieder in Deutschland. Nach Hamburg, Hamm, Münster und Dresden kommt er jetzt wieder nach Evestorf und freut sich auf die besondere Atmosphäre im DGH Evestorf und seine immer größer gewordene Fangemeinschaft.

Derrin ist inzwischen weltweit einer der gefragtesten Singer-Songwirter in der internationalen Akustik-Szene. Mit seiner tiefen, souligen, kraftvollen Stimme und seinen schier unglaublichen

Fähigkeiten auf der Gitarre hat er einen eigenen Sound entwickelt.

Vor seinem Auftritt präsentiert sich zudem ein ganz junges und sehr talentiertes Trio aus Wennigsen dem Publikum: „The Duo +“ mit Naomi und Calvin Zarnack sowie Marie Röttger (Keyboard und dreistimmiger Gesang) mit bekannten Songs aus den Charts, einem Remix von Kurt Klose und eigenen Titeln. Vielleicht die neuen „Local Heroes“ in Wennigsen?. Sie beginnen ihr Konzert um 17 Uhr.

Einlass ist ab 16.45 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro, Schüler zahlen die Hälfte.

Erfrischende Getränke und ein kleiner Imbiss gibt es auch.

Für Rückfragen und Reservierungen steht Hartmut Falkenberg vom Verein Dorfgemeinschaft Evestorf unter hartmut.falkenberg@t-online.de zur Verfügung.