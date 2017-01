Drei PKW Aufbrüche in Wennigsen

Beim Parkplatz Waldfriedhof, Wennigser Mark und in der Marie-Juchacz-Straße, Wennigsen, kam es am vergangenen Mittwoch in den Nachmittagsstunden zu Einbrüchen in geparkte Pkw. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, Wennigsen, ein weiterer Fall.

Bei beiden Taten im Ortsteil Wennigsen wurden im Fahrzeuginneren abgelegte Taschen entwendet. Im Fall Wennigser Mark wurde der gesamte Innenraum lediglich durchwühlt. In allen Fällen wurden die Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen und der Täter musste lediglich noch hineingreifen.

In diesem Zusammenhang wird nochmal darauf hingewiesen, dass im Auto keine Taschen sichtbar im Fahrzeuginnenraum liegen bleiben sollten und dass, wenn Wertgegenstände durch Jacken oder ähnliches verdeckt werden, dies nicht unmittelbar am Abstellort für den potenziellen Täter erkennbar erfolgen sollte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Tel. 05109 517 150 zu melden.