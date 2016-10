DRK-Kleidersammlung

Am kommenden Samstag, 15. Oktober, organisiert das Deutsch Rote Kreuz Wennigsen zwischen 9 und 11 Uhr eine Kleidersammlung. Gesammelt werden tragbare Textilien, Wäsche, Strickwaren, Hüte, Heimtextilien aller Art, Federbetten und paarweise gebündelte Schuhe. Bitte verpacken Sie Ihre Kleiderspende in Plastiksäcken bzw. -tüten. Es gibt mehrere Sammelstationen; Dorfgemeinschaftshaus, Unterm Hollerbusch, DRK Sozialsation in der Hagemannstraße 4, Familie Kebschull, Pöttjerkamp 1 (Carport), Familie Prager, Hauptstraße 37 (auf dem Hof) und Familie Haase, Bergmannstraße 28.