Bisher unbekannte Täter brachen am Samstagabend, gegen 19.49 Uhr durch das Einschlagen einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Bredenbeck ein. Dabei wurde ein Alarm ausgelöst. Bevor die Polizei am Tatort eintraf, konnten die Täter mit dem Schmuck aus dem Haus fliehen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Tel. 05109 5170 zu melden.