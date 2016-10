Erfolgreiche 2. DRK-Kleidersammlung 2016

Der DRK-Ortsverein Wennigsen/Sorsum hatte sich wieder gut auf die diesjährige 2. DRK-Kleidersammlung vorbereitet. Rechtzeitig waren die Aushänge für diese Aktion gut sichtbar angebracht und die Regionalpresse darüber informiert. Die 1. Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, Dorothee Woltmann, hatte wie im letzten Jahr den Platz unter ihrem Carport für die Ablage der Spenden bereit gestellt. Am Freitag, 14. Oktober, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr und am Samstag, 15. Oktober, bis vormittags 10 Uhr konnten die Säcke dort abgelegt werden. Die Mühe der Vorbereitungen hatte sich dann gelohnt, denn es wurden bis zum Samstagvormittag von den Bürgern 50 Säcke mit Kleidung, Schuhen und Wäsche abgegeben.