Ersthelfer-Kurs für Kinder in Wennigsen

Schmerzen erkennen, Betroffene trösten und ihnen helfen – schon Kindergartenkinder haben diese Empathie. Drei- bis Fünfjährigen zeigen die Johanniter am Samstag, 25. Februar, wie Erste Hilfe funktioniert – mit dem Kurs „Ersthelfer von morgen“. Ausbilder der Johanniter-Unfall-Hilfe bringen den Kleinen von 10 bis 14 Uhr im Corvinus-Zentrum an der Egestorfer Straße 27 die Basics bei. Interessierte Eltern melden ihre Kinder unter der gebührenfreien Servicenummer (0800) 0019214 an. Die Teilnehmergebühr beträgt fünf Euro. Zu den Ausbildungsinhalten gehören unter anderem die stabile Seitenlage, kindgerechte Abläufe rund um den Notruf und das Anlegen von Verbänden. Highlight der Veranstaltung: Die Besichtigung eines Rettungswagens. Zum Abschluss erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde. Der Kurs ist Teil des Kinderspaß-Programms vom Quartiersmanagement Wennigser Mark. Einmal im Monat organisieren Märker für Märker kindgerechte Veranstaltungen im Corvinus-Zentrum.