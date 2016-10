In der Reihe „Filmklassiker im Heimatmuseum“ will das Museumsteam in lockerer Folge fast vergessene, deutschsprachige Filme, die die Jugend einiger Bürgerer, erfreut und vielleicht sogar beeinflusst haben, aus dem Archiv holen und im Museum vorführen.

Den Anfang macht am Mittwoch, 9. November, um 19 Uhr ein heiterer Krimi mit Hans Albers und Heinz Rühmann: „Der Mann, der Sherlok Holmes war“.

Wegen des begrenzten Platzangebotes in der Calenberger Amtsstube werden dazu Einlasskarten gegen eine Gebühr von zwei Euro ausgegeben. Diese sind im Reisebüro Cruising erhältlich.