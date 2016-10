Gaudi im Deisterblick

Das Seniorendomizil Deisterblick in der Hagemannstraße ist dafür bekannt, seinen Bewohnern immer wieder durch besondere Aktionen Freude zu bereiten. Diese Tradition hat Einrichtungsleiter Philipp Rose von seinen Vorgängern übernommen. Im Herbst bietet sich vor allem ein Highight besonders an: Ein Oktoberfest.

Bei Festtagsbier, Leberkäse, Brezeln und Weißwurst wurde im Seniorenheim geschunkelt, gesungen und sogar getanzt. Der Entertainer „Deister-Michl“ aus Wennigsen sorgte mit passender Oktoberfest-Musik für die Grundlage der Feier.

Zu einem richtigen Oktoberfest gehört auch ein entsprechendes Outfit. So sorgten die Dirndl, Trachten, Lederhosen und Hüte der Deisterblick-Mitarbeiter für viel Lob seitens der Bewohner. Gemeinsam lachten sie und stimmten immer wieder in die Lieder des Deister-Michls ein. Um dem Anlass einen passenden Rahmen zu geben, richtete das Team von Philipp Rose das Fpyer und den Speisesaal typisch bayerisch ein – mit Festzeltbänken, blau-weiß-karierten Tischdecken und Laugengebäck, so weit das Auge reichte.

„Wir wollen unseren Bewohnern mit solchen Aktionen immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ihnen etwas bieten“, erklärt Einrichtungsleiter Rose. Gute Stimmung hatten auch die Mitarbeiter, die immer wieder einzelne Senioren zum Tanzen aufforderten. „Mit einem solch engagierten Team macht es natürlich nochmal mehr Spaß“, sagt Rose. Auf das nächste Event müssen die Deisterblick-Bewohner nicht lange warten. Im Dezember steht schon die große Weihnachtsfeier an.