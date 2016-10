Im Gemeinschaftsraum am Heinz-Berndt-Weg 1 in Wennigsen findet am Samstag, 29. Oktober, ein Frühstück passend zum Herbst statt. Das Thema lautet „Blattgeflüster“ und soll dazu anreden, den Weg in die dunkle Jahreszeit frohgemut anzutreten. Anmeldungen nehmen bis zum 25. Oktober bei Hanne Fink Tel. 05103/7048690 oder Gisela Sommer Tel. 01478296516 entgegen.