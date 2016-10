Grünkohlessen beim DRK

Der DRK-Ortsverein Degersen lädt am Mittwoch, 9.November, um 12.30 Uhr in die Gaststätte Möllerburg in Degersen zu einem Grünkohlessen oder alternativ zu einer Schlachteplatte ein. Der Preis beträgt 12,50 Euro pro Person. Eine Verbindliche Voranmeldung bis zum 2. November ist erwünscht. Diese kann telefonisch bei Ute Theobald unter Tel. 05108/8782308 oder Gudrun Irger unter Tel. 05103 / 2338 gemacht werden.