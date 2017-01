Grundschule Bredenbeck in desolatem Zustand

„Ich bin etwas schockiert“, sagte Norbert Bohnenstengel (Grüne), nachdem ihm und den weiteren Mitgliedern des Bauausschusses der Sachstandsbericht von Ingenieur Matthias von Skarczinski und dem Architekten Henning Dorl an der Grundschule Bredenbeck vorgetragen wurde. Damit war er nicht allein, denn der Zustand der Grundschule kann als desolat bezeichnet werden.

Die Liste der baulichen und technischen Mängel ist lang: Der Brandschutz entspricht nicht den heutigen Anforderungen, die Energieeffizienz des 50 Jahre alten Gebäudes ist veraltet, die Schule ist nicht inklusionsgerecht, die Sanitärtechnik ist veraltet und die erlaubte Nutzungsdauer der Heizungs- und Starkstromtechnik ist teilweise mehrere Jahrzehnte überschritten.

Besonders besorgniserregend: Derzeit gibt es keine Sicherheitsstromversorgung. Diese ist jedoch vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Sie ist notwendig, um eine Alarmierungseinrichtung zu installieren, die beispielsweise im Falle eines Amoklaufs auslöst. Auch eine notwendige Sicherheitsbeleuchtung fehlt folgerichtig im Schulgebäude. Hinzu kommen veraltete Leuchten, „die man sich nicht einmal in den Keller hängen möchte“, so Architekt Dorl. All diese Probleme gelten im übrigen auch für die Sporthalle.

Nun stehen Verwaltung und Politik vor der Wahl: Soll die Schule saniert werden oder ein Neubau erfolgen? Die Kosten für eine Sanierung schätzen Dorl und von Skarczinski auf 4,8 Millionen Euro (3,6 Millionen für das Schulgebäude, 1,2 Millionen für die Sporthalle). Dem gegenüber stehen prognostizierte acht Millionen Euro (5,5 Millionen Schule, 2,5 Millionen Sporthalle) bei einem Neubau.

Die Diskussion darüber dürfte in den kommenden Monaten hart werden. Einige Ausschussmitglieder sowie Vertreter des Ortsrates Bredenbeck, die ebenfalls bei der Präsentation anwesend waren, deuteten bereits ihre Präferenzen an. „Ich weiß, dass wir nicht auf Rosen gebettet sind“, sagte Klaus Kropp (SPD). Dennoch sei ein Neubau zumindest überlegenswert. „Die Energieeffizienz wäre bei einem Neubau höher als bei einer Sanierung“, merkte er an. Dadurch könnte langfristig Geld gespart werden, so sein Ansatz. Auch Hans-Jürgen Herrs (FDP) Überlegungen gingen in eine ähnliche Richtung. Nach etwa 25 Jahren könnte ja wieder eine teure Sanierung anstehen, während die Schule bei einem Neubau für eine deutlich längere Zeit keine größeren Modernisierungen anstehen dürften, so der Liberale. Die Vertreter des Ortsrates vertraten eine andere Position. Ortsbürgermeister Heiko Farwig (SPD) und seine Stellvertreterin Marianne Kügler (CDU) verwiesen auf eine deutliche Verkleinerung der Schule bei einem Neubau. Statt wie bislang 3.100 Quadratmeter würden die Schüler nur noch auf 2.100 Quadratmetern unterrichtet werden. „Die momentane Größe der Grundschule hat schon einen gewissen Charme“, sagte Farwig.

Bis es zu einer Entscheidung kommt, wird es jedoch noch einige Zeit dauern. „Wir müssen noch einiges an wichtigen Informationen nachliefern“, sagte Bürgermeister Christoph Meineke. Dazu gehöre auch ein schulpädagogisches Konzept, das definitiv in die Überlegungen miteinbezogen werden müsse. Dem stimmte die Politik zwar zu, doch Klaus Kropp warnte davor, zu viel Zeit zu verschwenden. „Wir dürfen nicht mehr lange herumreden, sondern handeln“, sagte er.