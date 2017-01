Hagemannstraße: Fast jeder Zweite fährt zu schnell

Fast jeder zweite Autofahrer fährt im verkehrsberuhigten Bereich der Hagemannstraße in Wennigsen zu schnell. Dies zeigen Geschwindigkeitsmessungen, die in den vergangenen zwei Jahren von der Polizeiinspektion Garbsen durchgeführt wurden. Von den 393 gemessenen Autos fuhren 176 zu schnell. Das entspricht einem Anteil von 44,79 Prozent.

In den zwei Jahren wurden an insgesamt elf Messstellen im Ortsgebiet Wennigsen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Gesamtdurchschnitt fuhren 5,87 Prozent der gemessenen Fahrzeuge zu schnell. Dies lässt den Anteil in der Hagemannstraße noch einmal größer erscheinen. Allerdings fällt auf: An den Messstellen, an denen eine Geschwindigkeit von 70 km/h erlaubt ist, oder in engeren Straßen, in denen „Tempo-30“ gilt, waren die Geschwindigkeitsverstöße deutlich geringer oder teilweise gar nicht vorhanden. Der hohe Prozentsatz in der Hagemannstraße könnte deshalb darauf zurückgeführt werden, dass dort zumindest im verkehrsberuhigten Bereich lediglich Schrittgeschwindigkeit gilt und viele Autofahrer grundsätzlich Probleme damit haben, diese Geschwindigkeit einzuhalten. Das ist keine Entschuldigung, sondern ein Erklärungsversuch.

Die Messstellen wurden aufgrund von Empfehlungen der Polizeiinspektion Garbsen, Wünschen aus dem politischen Bereich, Hinweisen oder Beschwerden von Bürgern sowie aufgrund eigener Erfahrung der Messbeamten eingerichtet. Für die einzelnen Messstellen ist ein Einvernehmen von der zuständigen Polizeidirektion einzuholen. Sofern an Messstellen keine Unfalllage beziehungsweise Gefahrenlage mehr erkennbar ist, wird für diese Messstellen kein Einvernehmen mehr erteilt und die Messstelle wird aufgelöst.

Bei massiven Hinweisen oder Beschwerden zu einem Brennpunkt wegen zu schnellen

Fahrens kann mit der PI Garbsen ein Einvernehmen für sogenannte „Bürgermessungen“ hergestellt werden. Dort werden dann zwei Messungen vorgenommen, woraufhin die PI entscheidet, ob dort eine feste Messstelle eingerichtet wird.

Auch in der Hagemannstraße wurden zunächst Bürgermessstellen eingerichtet. Daraus wurden mittlerweile zwei feste Messstellen.