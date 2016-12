Am kommenden Montag, 19. Dezember, wird die Hauptstraße in Wennigsen in Richtung Bahnhof von 8 bis 12 Uhr wegen dringender Straßensanierungsarbeiten nach einem Wasserrohrbruch gesperrt. Aus diesem Grund fährt die regiobus-Linie 540 eine Umleitung und kann die Haltestellen Wennigsen/Vogelkamp und Wennigsen/Schützenhof im oben genannten Zeitraum in Richtung Bahnhof nicht bedienen. Die Fahrtrichtung Barsinghausen ist von der Sperrung nicht betroffen.