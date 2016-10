Holtenser fordern Boule-Bahn und Umgestaltung der Doppelacht

Das Obstweinfest in Holtensen war sehr gut besucht und wieder einmal ein voller Erfolg. Insbesondere die Kinder und Jugendlichen haben die angebotenen Aktionen begeistert angenommen. Zur diesjährigen Obstweinkönigin wurde Melissa Martini gekürt, die zusammen mit ihren Prinzessinnen Nicole Frimmer und Ann-Kathrin Sprogis in den kommenden zwei Jahren amtieren werden.

Da selten so viele Holtenser Bürger an einem Ort zu finden sind, nutzte der Vorstand der Dorfgemeinschaft das Obstweinfest, um eine Umfrage zu starten. Die Besucher wurden zu neuen Ideen, aber auch zu bereits bestehenden Festen und Aktionen befragt.

Auf Basis der Auswertung der Fragebögen und zahlreichen persönlichen Gesprächen während des Weinfestes sind viele Ideen zusammengekommen, welche nun innerhalb des Vorstandes durchgesprochen werden sollen. Hierbei sollen unter anderem Umsetzbarkeit, Aufwand und Anwohnerinteressen berücksichtigt werden.

Das Maibaumaufstellen soll beibehalten, jedoch anders gestaltet werden. Vor allem sollen mehr Aktionen für Kinder in die Feier integriert werden. Für den Naturerlebnispfad Doppelacht gab es verschiedene Wünsche bezüglich einer Umgestaltung, die der Vorstand nun berät. Dabei könne die Errichtung eines Klettergerüstes aus versicherungsrechtlichen Gründen allerdings nicht realisiert werden, so der Vorstand. Für weitere Vorschläge, wie beispielsweise ein Fußballtor, sollen geeignete Plätze gesucht werden. Um das jährliche Kinderfest möglichst ohne Schnee und Hagel durchführen zu können, wurde der Termin auf den 21. Mai 2017 verlegt.

Mit den Veranstaltern des Dorfkinos Bredenbeck ist bereits bezüglich einer von vielen Bürgern gewünschten Filmvorführung im Dorfgemeinschaftshaus Kontakt aufgenommen worden. Auch der Bücherturm in der Linderter Straße erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Eine Änderung wurde hier nicht gewünscht. Allerdings bittet der Vorstand, dass die angelieferten Bücher in die Regale einsortiert und Kartons beziehungsweise Transportbehälter wieder mitgenommen werden.

Über die Hälfte der Befragten sprach sich für den Bau einer Boule-Bahn am Dorfgemeinschaftshaus aus, die meisten von ihnen würden dort auch diesem Sport nachgehen. Die erforderlichen Genehmigungen sind bereits eingeholt worden, der Bau ist für das kommende Jahr geplant.

Die Umfrage habe gezeigt, dass viele Bürger an weiteren Aktionen rund um und in Holtensen interessiert seien, so der Vorstand der Dorfgemeinschaft, der sich für die vielen Rückmeldungen bedankt und weiterhin Vorschläge annimmt. Damit möglichst viel davon umgesetzt und noch weitere Ideen fruchtbaren Boden finden, appelliert der Verein an alle Bürger, sich an der Realisierung der Projekte zu beteiligen.

Vorstellbar sei zum Beispiel, dass jemand Schirmherr seiner eigenen Idee wird, um so einen Teil zur Festigung der Dorfgemeinschaft beizutragen. Da der Vorstand ehrenamtlich und nebenberuflich tätig ist, wäre dies eine große Hilfe.

Wer weitere Ideen hat oder dem Verein gerne aktiv bei der Umsetzung helfen möchte, kann sich an Friedrich Krone unter Tel. 0175 8245747 oder Frkrone@gmx.de wenden.