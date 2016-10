Innerhalb eines Jahres: Schuldenstand steigt um 80 Prozent

Im Vergleich zum Vorjahr sei der Entwurf des Ergebnishaushaltes eine „deutliche Verbesserung“, sagte Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke am Donnerstagabend im Gemeinderat. Und das bei 5,5 Millionen Euro weniger Einnahmen als Ausgaben. Im Vergleich zu 2016 ist es tatsächlich eine Verbesserung: Damals war es ein Fehlbetrag von 6,25 Millionen Euro. Grund zum Jubeln sieht Meineke dennoch nicht.

Vor allem die Neuverschuldung hat es in sich: Über 13 Millionen neue Schulden will die Gemeinde im kommenden Jahr aufnehmen. Damit würde der Schuldenstand innerhalb eines Jahres um etwa 80 Prozent auf insgesamt 31 Millionen Euro anwachsen. Investitionen sollen vor allem im Bereich der Bildung und frühlindlichen Erziehung getätigt werden. Dazu gehören der dritte Bauabschnitt der KGS-Erweiterung, die Sanierung der Grundschule Bredenbeck, der Bau eines neuen Außengeländes im Kindergarten Vogelnest sowie Modernisierungen im Kindergarten Holtensen. Da in Wennigsen der „Trend zum Drittkind“ erkennbar sei, müsse die Gemeinde entsprechende Gelder in die Hand nehmen, um ausreichend Plätze für die Zukunft zu sichern, so Meineke. „Bei diesem Thema geht es nicht nur um Geld“, sagte er. Hinzu kommen weitere Investitionen im Bereich des Straßenausbaus, zum Beispiel für die Hauptstraße. Der Ausbau der Ringstraße müsse jedoch auf 2018 verschoben werden, so Meineke.

Noch will der Bürgermeister trotz der steigenden Schulden und des negativen Ergebnishaushalts jedoch auf Steuererhöhungen verzichten. Allerdings sieht er auch bei der Einkommenssteuer eine eine negative Entwicklung. Mit einem Plus von drei Prozent fällt die Prognose der Verwaltung für 2017 deutlich geringer aus, als noch in den Jahren zuvor.

Im Januar soll der neue Rat den Haushalt für das kommende Jahr beschließen. Bis dahin werden sich die Mitglieder in den Fachausschüssen über Teilausgaben und eventuelle Änderungen des Entwurfs beraten und diskutieren.