Integration: Wennigser Grüne im Dialog

In Wennigsen leben etwa 277 Flüchtlinge. Diese kommen aus 17 verschiedenen Ländern. Vielen von ihnen wird ein mehrjähriges Bleiberecht zugestanden.

Die Grünen gehen in Wennigsen im Rahmen einer öffentlichen Fraktionssitzung nun aktuellen Fragen nach, mit denen sich ehrenamtliche Helfer aus der Region beschäftigen und mit denen auch die Verwaltung der Gemeinde Wennigsen sich befassen wird. Es geht um die Fragen, wie es am besten gelingt, Flüchtlinge zu integrieren, welche Maßnahmen hier funktionieren, wie die Bürger zu dem Thema Integration stehen und wo noch Handlungsbedarf besteht.

„Die Veranstaltung widmet sich einem aktuellen Thema, zu dem viele Bürger eine Meinung haben, aber nicht immer ausreichend informiert sind, was in Sachen Integration wirklich passiert“, erläutert Jürgen Welk, Initiator der Veranstaltung. In diesem Grünen-Dialog stehen daher auch Ehrenamtliche, wie Frau Barbara Zunker und Frau Hacer Kirli von der Gemeindeverwaltung, Rede und Antwort und diskutieren mit interessierten Bürgern.

Die Sitzung findet am 20. Januar von 17 bis 19 Uhr im Raumkonzept in der Hauptstraße 7 statt.