KGS Wennigsen bildet Referendare für Gymnasialzweig aus

Ab dem 1.Februar unterrichten an der Sophie Scholl Gesamtschule Wennigsen vier neue Referendare. Im Rahmen einer Lehrerfortbildung wurden diese am Mittag des 7. Februars im Kollegium herzlich willkommen geheißen. 2016 machten die ersten Schüler an der Schule Abitur. Und im zweiten Durchgang darf die Schule nun offiziell Referendare ausbilden. „Wir freuen uns sehr über diese Möglichkeit und in unserem Kollegium herrscht eine große Betreuungsbereitschaft“, so Birgit Schlesinger, die Schulleiterin der KGS. Das Kollegium ist sehr jung. Etwa 60 % der Lehrer sind nicht älter als 32. Im Lehrerzimmer sind sich alle sicher, dass die vier neuen Referendare, die zum Studienseminar Hameln gehören, ein spannendes und lehrreiches Referendariat absolvieren werden.

Melanie Abends Fächer sind Chemie und Englisch, Katrin Bürger unterrichtet Englisch und Erdkunde, Benjamin Jähnig unterrichtet Deutsch und Sport und Julia Kisser Spanisch und Geschichte.