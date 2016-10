Kindergarten-Anmeldungen ab sofort möglich

Zur Erfassung des Betreuungsbedarfs im Kindergartenjahr 2017/2018 bittet die Gemeinde Wennigsen alle Eltern, die für ihre Kinder ab dem 1. August 2017 oder später einen Platz in einer Kindertagesstätte ihrer Wahl benötigen, um eine Anmeldung bis zum Jahresende. Dies richtet sich ausschließlich an Kinder, die ihren Wohnsitz in Wennigsen haben.

Anmeldungen werden in den jeweiligen Einrichtungen direkt entgegengenommen. Dabei können Eltern die Gelegenheit nutzen, den Kontakt mit der Kindergartenleitung aufzunehmen, sich die jeweilige Einrichtung anzusehen und Informationen über die konzeptionelle Arbeit zu erhalten. Es wird dazu geraten, im Vorfeld telefonisch einen Gesprächstermin zu vereinbaren.

Für Kinder unter drei Jahren, die in einer Krippe oder von einer Kindertagespflegeperson betreut werden sollen, ist eine zusätzlich Anmeldung im Familienservicebüro der Gemeinde Wennigsen, Hauptstr. 2 C, abzugeben. Die entsprechende Anmeldung für den Krippenplatz liegt den Einrichtungen vor. Die Sprechzeiten im Familienservicebüro sind Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr und Dienstag von 14 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 05103 / 7007-22 oder -47.

Um Eltern von kleinen Kindern bei der Entscheidung zu unterstützen, ob Sie ihr Kind lieber in einer Krippe oder von einer Tagesmutter betreuen lassen, gibt es zu dem Thema am 22. November von 18.30 bis 19.30 Uhr den Vortrag „Ihr wählt für euer Kind“. Britta Stielau-Backhaus aus dem Familienservicebüro beantwortet dann Fragen rund um die Kinderbetreuung von Kindern unter drei Jahren. Die Veranstaltung findet im Familien-, Gesundheits- und Bildungszentrum statt. Um Anmeldung wird unter Tel. 05103 / 7007-22 oder 05103 / 50328-50 gebeten.

Überblick über die Kindertagesstätten in der Gemeinde Wennigsen (Deister)

Kindergarten Wennigsen

„Vogelnest“

Neustadtstraße 19 a

30974 Wennigsen (Deister)

Leiterin: Frau Schröder-Stein, Telefon: 05103 50328-0

Kindergarten „Nimmerland“ in Holtensen

An der Kirche 2

30974 Wennigsen (Deister)

Leiterin: Frau Pyka, Telefon: 05109 6550

Kindertagesstätte Märker Strolche

Egestorfer Straße 27

30974 Wennigsen (Deister)

Leiterin: Frau Weithäuser, Telefon: 05103 3381

Evangelischer Emmaus Kindergarten

Bürgermeister-Klages-Platz 18

30974 Wennigsen (Deister)

Leiterin: Frau Arens, Telefon: 05103 925344

DRK-Kindergarten Bredenbeck

Wennigser Str. 23

30974 Wennigsen

Leiterin: Frau Werner, Tel.: 05109 63153

Kindergarten Bullerbü in Degersen

Am Kindergarten 1

30974 Wennigsen (Deister)

Leiterin: Frau Klingebiel, Telefon: 05103 705377

Eltern-Kinder-Gruppe Wennigsen e.V.

„Pusteblume“

Max-Plank-Straße 39

30974 Wennigsen (Deister)

Leiterin: Frau Ogsoka, Telefon: 05103 1569

AWO Kindergarten „ Deisterspatzen“

Langes Feld 33

30974 Wennigsen (Deister)

Leiterin: Frau Siegert; Telefon 05103 704967

Marien-Waldorfkindergarten Sorsum e.V.

Weetzenerstr. 3

30974 Wennigsen

Telefon 05109 51329-50

Kinderhort Wennigsen

Argestorfer Str. 4 B

30974 Wennigsen

Leiterin: Frau Berneburg-Jones; Telefon 05103 5035501

Schulhort Bredenbeck

Schulstr. 14

30974 Wennigsen

Kommissarische Leiterin: Frau Dettmer-Nash; Telefon 05109 / 6896450