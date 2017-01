Mit Beginn diesen Jahres findet das Kinderkino Bredenbeck nicht mehr wie gewohnt donnerstags statt, sondern am zweiten Dienstag im Monat. Los geht es dieses Jahr am 10. Januar um 15.30 Uhr in der Grundschule Bredenbeck mit einem tollen Animationsfilm. Der Film hat zwar keine Altersbeschränkung, eignet sich jedoch am besten für Kinder ab sechs Jahren. Die Vorstellung dauert 93 Minuten und der Eintritt ist frei. Veranstalter des Kindeskinos ist die Jugendpflege Wennigsen.