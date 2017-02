Kinderkino in Bredenbeck zeigt lustigen Animationsfilm

Ein besonderes Kinderprogramm bietet am Dienstag, 14. Februar, das Kinderkino in der Grundschule Bredenbeck. Um 15.30 wird für Kinder ein Animationsfilm aus dem Jahre 2016 gezeigt. Es geht in dem Film um einen tollpatschigen, schwarzweißen Bären, dessen idyllisches kleines Dorf von einem übermächtigen Schurken bedroht wird. Zum Glück beherrschen die Bären eine asiatische Kampfsportart und können sich somit der Bedrohung stellen. Der Film dauert 95 Minuten. Er ist nicht altersbeschränkt, ist aber am besten erst für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei. Der Kinonachmittag wird von der Jugendpflege Wennigsen veranstaltet.