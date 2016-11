Die Hubertusmesse, eine instrumental erklingende Messe, findet am Donnerstag, 3. November, um 19 Uhr in der St. Hubertuskirche in Wennigsten statt. Unter der Mitwirkung des Freiwilligen Jagdhornbläserkorps Verein Hannover von 1960 wird der Gottesdienst gehalten. Anschließend wird zu einem Imbiss im Pfarrheim, St. Hubertus, Wehweg 1, eingeladen.