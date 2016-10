Laternenbasteln in der Mark

Am Donnerstag, 27. Oktober, wird es im Corvinus-Zentrum in der Wennigser Mark bunt: Quartiersmanagerin Catharina Weißenborn lädt zum Laternenbasteln ein. Kinder haben dann die Möglichkeit, von 15 bis 18 Uhr vorbeizukommen und sich ihre eigene Laterne zu basteln. Das Angebot ist kostenfrei. Die Bastelmaterialien und verschiedene Vorlagen werden zur Verfügung gestellt.

„Wir freuen uns sehr, wenn wir die bunten Laternen am 11. November zum Laternenfest in der Mark wiedersehen“, so Weißenborn. Für das Fest werden noch Unterstützer gesucht, die sich ebenfalls zu diesem Termin einfinden und über Ideen und Möglichkeiten sprechen.

Informationen erhalten Interessierte bei Catharina Weißenborn unter Tel. 01525 47 109 59 oder catharina.weissenborn@wennigser-mark.de.