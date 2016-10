Meineke zu SuedLink-Planungen: „Da müssen alle Warnlichter angehen“

Wird es doch noch Teilstrecken der Stromtrasse SuedLink geben, die über der Erde durch das Calenberger Land verlaufen? Davor warnt zumindest Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke. Im Bauausschuss der Gemeinde verwies er auf Passagen aus einem Schreiben des Unternehmens TenneT, das trotz des Versprechens, auf eine Erdverkabelung zu setzen, Ausnahmen möglich sind.

Konkret geht es dabei um den Bereich zwischen Gehrden und Weetzen. Dort besteht laut TenneT „die Möglichkeit, in Bündelung mit vorhandenen Hochspannungsleitungen“ die Stromautobahn verlaufen zu lassen. „Da müssen alle Warnlichter angehen“, so Meineke. Offenbar laute die Philosophie bei TenneT: „Dort, wo ein überirdischer Verlauf möglich ist, machen wir es auch“, vermutet Meineke.

Grundsätzlich sei die jüngste vorgeschlagene Alternative von TenneT im Vergleich zum ersten Vorschlag allerdings eine Verbesserung für Wennigsen und seine Nachbarkommunen, so der Bürgermeister. Problematisch hält er allerdings den möglichen Verlauf für die östlichen Ortschaften Wennigsens. Wahrscheinlich müsste die SuedLink-Trasse die in Evestorf entspringende Ihme queren und am Vörier Berg und Süllberg entlang verlaufen. „Selbst für eine erdverkabelte Leitung ist das ambitioniert“, so Meineke.

Auch Vertreter der Bürgerinitiative „Calenberger Land gegen SuedLink“ waren vom Ausschuss eingeladen worden, um ihre Sicht auf die neuesten Entwicklungen vorzutragen. Neben Eingriffen in die Natur und den Behinderungen und Belastungen während der Bauzeiten sieht die BI vor allem ein besonders hohes Entwicklungshemmnis für den Ortsteil Holtensen. Eine Siedlungserweiterung im Gebiet des Trassenverlaufs sei unmöglich. Auch in anderen Himmelsrichtungen seien durch die Lage Holtensens Neubaugebiete ohnehin schon schwer realisierbar. Dies sieht auch Holtensens Ortsbürgermeister Klaus Kreimeyer so. Mit dem vorgeschlagenen Trassenverlauf könne er sich „absolut nicht mit anfreunden“, sagte er. Negative Folgen sieht Kreimeyer – ebenso wie die BI – außerdem für die Landwirtschaft, die in ihrer Arbeit durch die Trasse langfristig geschwächt würde.

Die Vertreter der BI appellierten an alle Bürgerinnen und Bürger, ihnen jegliche Raumwiderstände, die TenneT noch nicht berücksichtigt hat, mitzuteilen. Am Ende könnte nämlich jeder Einspruch ausschlaggebend sein, sodass die Trasse letztendlich nicht westlich, sondern östlich von Hannover verlaufen wird.