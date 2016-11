Meißner-Doppelspitze bei der FDP

Der neue FDP-Ratsherr Michael Meißner ist nun auch Vorsitzender des Wennigser Ortsverbandes der Liberalen. Er wurde am Montag bei eigener Enthaltung einstimmig auf der Mitgliederversammlung gewählt. Meißner löst damit Gaby Bödeker ab, die aufgrund hoher beruflicher und privater Belastung nach zwei Jahren als Vorsitzende nicht erneut antrat.

Seie neue Stellvertreterin ist seine Frau Gesine Meißner. Sie übernimmt den Vorstandspposten von Karina Mahn, die ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stand. Aus dem alten Vorstand wiedergewählt wurde der Schatzmeister des Ortsverbands Heiko Bödeker.

Darüber hinaus wurde der aus dem Rat ausgeschiedene Dirk Niemann mit großem Applaus der Anwesenden verabschiedet. Der alte und neue Fraktionsvorsitzende Hans-Jürgen Herr würdigte die von Niemann geleistete Arbeit. An hochgerechnet 175 Abenden in den vergangenen fünf Jahren habe Niemann „die Fahne der FDP im Rat hochgehalten“ und neben seinen inhaltlichen Beiträgen „in den Sitzungen stets demonstriert, dass Politik auch Spaß machen kann“, so Herr.