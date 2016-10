Miersch will erneut in den Bundestag

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch hat gegenüber den Ortsvereinen seines Wahlkreises seine Bereitschaft zu einer erneuten Kandidatur für den Bundestag erklärt. Sein Heimatortsverein Laatzen hat ihn bereits in einer Mitgliederversammlung einstimmig nominiert.

Dreimal hat der 47-Jährige bereits das Direktmandat für seinen Wahlkreis gewonnen. In einer vierten Legislaturperiode will Miersch laut eigener Aussagen seinen gestiegenen Einfluss in der SPD-Fraktion nutzen, um Sachthemen weiter zu forcieren. Gerade in den letzten Jahren habe er bei den Themen SuedLink und Frackingverbot seine Erfahrungen erfolgreich einsetzen können, so der Sprecher der Parlamentarischen Linken in der Fraktion der Sozialdemokraten.

Der Jurist betont, welch hohen Stellenwert die Wahlkreisarbeit für ihn habe. Neben der engen Zusammenarbeit mit den Parteigliederungen pflege Miersch über eigene Projekte einen guten Kontakt zu den Schulen.

Seine Persönlichen Erklärungen, in denen er über sein Abstimmungsverhalten im Deutschen Bundestag Rechenschaft ablegt, können Bürgerinnen und Bürger und Interessierte auf seiner Homepage nachlesen oder als Newsletter erhalten.