Der Naturschutzverein NABU Wennigsen lädt sein Mitglieder zu einem Herbstfest am Freitag, 18. November, ab 19 Uhr in der Hirtenstraße 23, ein.



Es wird ein Film über ein Auswilderungsprojekt in der Region Hannover gezeigt und bei einem kleinem Imbiss wird über Naturschutz und andere aktuelle Themen geplaudert. Es wird um eine vorherige Anmeldung unter Tel. 05103/1335 oder per Mail an info@nabu-wennigsen.de gebeten.